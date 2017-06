Nieuwe burgemeester moet vooral sociaal zijn

GEM. RHEDEN - Begin volgend jaar krijgt de gemeente Rheden een nieuwe burgemeester. 800 Rheden vulden de enquête in waarin naar hen mening werd gevraagd. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen vooral een sociaal persoon, die empathisch en onafhankelijk is. Verder moet hij of zij goed luisteren naar vragen uit de samenleving en besluiten durven nemen.

Petra van Wingerden-Boers maakte onlangs bekend dat zij met ingang van 1 januari 2018 haar taak neerlegt als burgemeester van de gemeente Rheden. De gemeenteraad gaat daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. De raad vroeg inwoners wat zij van hem of haar verwachten. Veel mensen vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester ervaring heeft opgedaan als burgemeester, wethouder of in een andere politieke/bestuurlijke functie. Daarnaast ziet een grote groep mensen graag dat de nieuwe burgemeester ervaring heeft opgedaan bij een maatschappelijke organisatie. Wat verder opvalt, is dat mensen ceremoniële taken zoals het vieren van jubilea en activiteiten van inwoners geen zeer belangrijke taak van de burgemeester vinden. Ze willen vooral iemand die ervoor zorgt dat het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie goed functioneert.

Alle Rhedenaren konden gedurende drie weken de enquête digitaal invullen of uit deze krant knippen en opsturen. Slechts een handjevol mensen jonger dan 25 gaf hun mening, meer dan de helft van de reacties kwam van 55-plussers. De gemeenteraad stelt een profielschets op waarin onder andere aandacht is voor de wensen uit de enquête. In deze profielschets, een soort vacaturetekst, geeft de gemeenteraad aan wat voor type burgemeester de gemeente zoekt. Daarna doet de gemeenteraad een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de te benoemen burgemeester. Om niet met alle raadsleden op zoek te gaan naar een burgemeester heeft de raad een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze vertrouwenscommissie gaat, vergelijkbaar met een sollicitatiecommissie, de aanbeveling voorbereiden. Op www.rheden.nl/nieuweburgemeester staat hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Hier is ook de volledige uitslag van de enquête te vinden.