RHEDEN - Rheko C3 was in de zaal al kampioen geworden en nu op het veld weer. Het is een gezellig team met knallende meiden en knappe jongens die elkaar goed aanvullen. Ze hebben dit jaar een hoop geleerd omdat het team alleen tegen oudere en dus grotere tegenstanders moesten spelen. Hierdoor moesten ze vaak slimmer zijn dan de tegenstander. Dat deden ze door altijd sneller en fanatieker te zijn.