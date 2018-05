De mooiste koopjes

HOOG-KEPPEL - Het is een evenement dat bij velen al jaren vast op de agenda staat: de markt in Hoog-Keppel op Hemelvaartsdag. De slechte weersvoorspellingen bleken best mee te vallen en dus togen ook afgelopen donderdag weer veel koopjesjagers en sfeerzoekers naar het dorp.

De rommelmarkt wordt al 42 jaar georganiseerd door voetbalvereniging HC'03 en voorloper H&K. In die tijd is de bescheiden markt op het plein voor het toenmalige gemeentehuis uitgegroeid tot een evenement van formaat. Er zijn wat handelaren, hobbyisten en veel bewoners van het dorp die hun waren aanbieden, wat het assortiment heel divers maakt. Van oud speelgoed tot aardbeien en van meubeltjes tot kleding. Een mooi en gezellig evenement, dat bovendien de voetbalclub een mooie bijdrage aan de clubkas oplevert.