VV Oeken viert negentigste verjaardag met reünie

OEKEN – Op zaterdag 19 mei houdt vv Oeken een reünie, in het kader van het naderende negentigjarige jubileum. Alle (oud)leden, supporters en sponsoren zijn welkom op deze feestelijke bijeenkomst, die rond 16.30 uur begint in het clubhuis.

Negentig jaar is niet niets en daarom staan er gedurende het jaar verschillende activiteiten op het programma. Vorig jaar was er al een Oktoberfest, recent is een bier- en wijnproeverij gehouden en in oktober dit jaar staat een groot jubileumfeest op het programma.

De reünie op zaterdag 19 mei begint rond 16.30 uur na de laatste wedstrijd in de competitie, tussen Oeken 1 en Be Quick Zutphen 1. Bezoekers kunnen aan de hand van historisch beeld- en videomateriaal herinneringen ophalen en stoere voetbalverhalen opdissen. De hele accommodatie wordt opengesteld en bezoekers kunnen een kijkje nemen bij het machinepark. VV Oeken zorgt al jaren zelf voor het totale beheer en onderhoud van de accommodatie en is daar bijzonder trots op. Tijdens de reünie wordt ook de jubileumgids gepresenteerd.

Negentig jaar VV Oeken

Toen de Oekense voetbalvereniging op 5 oktober 1928 werd opgericht oor de heren Hoetink, Carmiggelt en Mesland, had men het nog over de naam Hercules. Echter, al in 1930 werd de club omgedoopt tot Voetbalvereniging Oeken. De voetballers speelden aanvankelijk hun wedstrijden op een weiland aan de Kleine Vosstraat, maar via weilanden aan de Vosstraat en Kaniestraat kon vv Oeken zich in 1934 huisvesten op de huidige locatie tegenover De Vroolijke Frans. De toenmalige eigenaars, de familie Plant, leek het wel een goed idee om een voetbalclub in de nabijheid van het café te hebben en het resultaat was er ook snel: meteen in het eerste seizoen promoveerde vv Oeken naar de 1e klasse van de Gelderse Voetbalbond (GVB) en enkele jaren later, in 1939, werd vv Oeken ongeslagen kampioen en promoveerde naar het toen nog landelijke niveau, 4e klasse KNVB.

In de jaren tachtig startte vv Oeken al met damesvoetbal en bleek daar succesvol in, meerdere kampioenschappen werden behaald. Na altijd uitsluitend een zondagvereniging te zijn geweest, werd in diezelfde periode (1982) gestart met zaterdagvoetbal en sinds de begin jaren negentig is vv Oeken een zaterdagvereniging.

Inmiddels biedt vv Oeken aan iedereen de mogelijkheid om te komen voetballen: jongens èn meisjes, heren èn dames, op zaterdag, zondag én tegenwoordig ook vrijdag (competitie voor 35+). Zowel op het veld (nog steeds echt gras) als in de zaal. Ondanks de respectabele leeftijd van negentig jaar is vv Oeken springlevend. Alle ambities zijn na dit jaar gericht op het behalen van het volgende jubileum, dat van honderd jaar in 2028.

1928@oeken.nl