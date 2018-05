Kampioen zakslaan

LOENEN – Maaike Beekman (20) wist niet wat haar zaterdag overkwam toezij de titel Loenens Kampioenschap Zakslaan in de wacht wist te slepen. Zij plaatste zich als nummer één van de vrouwen en moest het even later in de slotfinale opnemen tegen Hans Ruegebrink (58), die de sterkste was van de mannen. Tot groot vermaak van de te toeschouwers versloeg Maaike de stoere Loenenaar en won hiermee de titel en wisselbeker.

Het publiek genoot zaterdagmiddag op het terrein aan de Groenendaalseweg met volle teugen van het aloude volksspel: het zakslaan met strozak boven een waterbassin. Het bestuur van de Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging had op veler verzoek dit onderdeel weer ingevoerd tijdens de jaarlijks kermis. Mede door het mooie voorjaarsweer was de deelname en belangstelling bijzonder groot. Door de organisatie was een paal boven een bak water gehangen. De mannen en vrouwen kregen een jute zak gevuld met stro om de tegenstander het water in te meppen.

De mannen gingen fanatiek van start. Beide schutterskoningen, Bas Kamphuis en Lars Wilbrink, deden ook mee, maar wisten geen stand te houden. Ze werden in de eerste ronde al uitgeschakeld. Jong en oud deed mee. Groot vermaak was er toen vader Jan Gorsseling het in de halve finale moest opnemen tegen zijn zoon Jordy. Vader Jan was toch de sterkste van de twee. Jan Gorsseling moest het in de finale opnemen tegen Hans Ruegebrink. Hij weerde zich kranig. Ruegebrink: “Het was wel erg zwaar daar op die paal. De strozak wordt zwaar van het water en dat maakte het niet zo gemakkelijk om er mee te slaan.” Gorsseling werd tweede, zijn zoon Jordy werd derde in de wedstrijd tegen Dennis Groenhof.

Ook vele vrouwen waagden een poging. Vaak werden ze opgegeven door vriendinnen. Het bestuur kon het bijzonder waarderen dat de vrouwen ook meededen. Maaike Beekman wist het langst stand te houden. Tweede werd Corrie Elders en derde Simone Heezen. Maaike Beekman wist ook niet wat ze hoorde toen ze werd opgeroepen: “Ik deed gewoon mee en het viel me wel tegen. Toch leuk dat ik in de finale kwam en zeker dat ik het mocht opnemen tegen nummer één van de mannen. Of ik nu de sterkste was weet ik niet, maar ik bleef wel het langste zitten. Mooi toch!”

Foto: Martien Kobussen