Spoorovergang Wilheminaweg in Dieren een week dicht

DIEREN - Vanaf maandag 15 mei is in Dieren de spoorwegovergang Wilhelminaweg afgesloten voor alle verkeer. Dit is nodig om een nieuw stukje tijdelijke weg aan te leggen. Daar wordt dan vanaf 22 mei, bij het ingaan van de volgende bouwfase, het doorgaand verkeer tussen Arnhem en Zutphen overheen geleid. Deze afsluiting komt bovenop de huidige afsluiting van de N348 aan de oostzijde waardoor de bereikbaarheid van Dieren de komende week beperkter is dan normaal.

Het doorgaand verkeer tussen Arnhem en Zutphen rijdt al sinds eind april via Doesburg over de N317 en de N314. Vanaf maandag 15 mei wordt ook het lokale bestemmingsverkeer verder ingeperkt: gedurende een week kan men alleen via de Harderwijkerweg het dorp in en uit. Dieren Zuid blijft bereikbaar via de Molenweg en de Doesburgsedijk. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.

Ook fietsers en voetgangers kunnen vanaf die datum alleen nog ter hoogte van de Harderwijkerweg de N348 oversteken. Voor hen blijft echter ook het tunneltje op de Molenweg een optie om van noord naar zuid te komen. Voetgangers kunnen intussen al gebruik maken van de passerelle (in aanbouw) om over te steken.

Als gevolg van de omleidingen hebben de kernen rondom Dieren (met name Spankeren en Leuvenheim) te maken met sluipverkeer. Door middel van verkeersregelaars, schrikhekken en betonnen wegversperringen wordt getracht de weggebruiker naar de aangegeven adviesroute te leiden en/of vaart te minderen. De adviesroute betekent vertraging voor de automobilist maar is nodig om de veiligheid in de kleine kernen te kunnen garanderen.

Met ingang van maandag 22 mei start een volgende bouwfase in het project Traverse Dieren waarbij de aannemer aan de slag gaat met het afbouwen van de open tunnelbak ter hoogte van het kruispunt Wilhelminaweg en de Spoorstraat. Die fase duurt zo’n tien maanden.