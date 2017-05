Gemeenteraad praat over bestemmingsplan Eerbeek

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen krijgt op donderdagavond 18 mei drie inhoudelijke onderwerpen voorgeschoteld tijdens de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering. Twee onderwerpen hebben heel concreet betrekking op het dorp Eerbeek: de realisatie van een scholencluster en de procedure rondom het bestemmingsplan.

Een derde onderwerp betreft een pilot gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen, dat het college in samenwerking met de Stichting Kinderkledingbeurs gaat starten. De besluitvormende bijeenkomst van de gemeenteraad is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur.

De gemeenteraad buigt zich allereerst over het voorstel om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat 3 in Eerbeek. Op de plek waar in het verleden basisschool De Springveer was gevestigd moet een scholencluster komen voor de basisscholen De Enk en de C. van Leeuwen. Omdat de beoogde schoollocatie gedeeltelijk ligt binnen de geluidszone van industrieterrein Eerbeek-Zuid is het vaststellen van een hogere grenswaarde nodig om vervolgstappen te kunnen zetten.

Het tweede raadsvoorstel waarover de gemeenteraad donderdagavond een standpunt inneemt is de procedure die het college van burgemeester en wethouder wil bewandelen met het ontwerp-bestemmingsplan voor Eerbeek. Het college heeft recent een conceptversie gepresenteerd. Onder andere door middel van informatiebijeenkomsten zijn inwoners, belanghebbende organisaties en ook de gemeenteraad bijgepraat over de actuele stand van zaken rondom dit belangrijke document. Een definitief ontwerp van het bestemmingsplan willen burgemeester en wethouder op 24 mei ter visie leggen. Als deze formele stap wordt gezet kan iedereen op dat ontwerpplan een reactie (zienswijze) geven. Het voorstel dat nu op de raadstafel ligt betreft de vraag wat de gemeenteraad vindt van het voornemen om het ontwerp-bestemmingsplan inderdaad eind mei officieel in procedure te brengen.