Schone bermen na vierdaagse

RHEDEN - De Avondvierdaagse in Rheden werd vorige week gehouden. Het was het eerste wandelfestijn in een reeks. In Dieren wordt deze week gelopen, later volgens nog tal van andere plaatsen.

Honderden wandelaars, heel veel jong, maar ook tal van ouderen en ouders, liepen vier avonden lang vanaf De IJsselsingel hun routes. Nieuw was een korte route van 2,5 kilometer, ook geschikt voor rolstoelers. Een experiment van één avond, dat zeer waarschijnlijk in de toekomst navolging krijgt vanwege het succes van die proef. In de Rhedense Vierdaagse - dit jaar al voor de 45ste keer gehouden - ook speciale aandacht voor afval in de rijke natuur rond het dorp. In het kader van Hou Nederland Schoon, kreeg iedere school een speciale afvalzak en knijpers mee, om zwerfafval op te ruimen. Daar waren onder de scholieren genoeg vrijwilligers voor te vinden. En het resultaat was de moeite, want het gebied waar de routes langs voerde werd schoner achtergelaten dan het voor de komst van de vele honderden wandelaars was geweest! - foto: Han Uenk