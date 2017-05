Niveau 4 Rebelle kampioen

DIEREN - De minivolleybalsters van volleybalvereniging AutovanOort Rebelle uit Dieren, zijn voor de tweede keer in één seizoen kampioen geworden. Als kampioen van de hoofdklasse van de tweede helft van de competitie mochten de dames uitkomen in de regionale kampioenschappen, een onderlinge strijd tussen de hoogst geplaatste teams uit de diverse competities. Ze mochten strijden om de ereplaatsen op het hoogste niveau en met een verdienstelijk resultaat! In Borne werden alle wedstrijden tot aan de finale gewonnen of gelijk gespeeld, waardoor het team zich plaatste voor de finale om de eerste plaats van het regiokampioenschap. Helaas was de energie wat op na zo’n lange dag en wisten de meiden deze finale niet te winnen. AutovanOort Rebelle is erg trots op de prestatie die Emma Liesting, Nika schilder, Lynn Leukink, Nova Boesveld en Lizz Walgemoet en Mina Ademovic hebben geleverd.