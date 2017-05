Chris Verbeek wordt nieuwe trainer VV Beekbergen

BEEKBERGEN - Chris Verbeek werd na het plotselinge vertrek van Jacob Ensing naar voren geschoven als hoofdtrainer bij VV Beekbergen. Hij kwam van het tweede elftal, waar hij al 1,5 jaar met veel plezier en toewijding werkzaam was. In eerste instantie met als opdracht het lopende seizoen succesvol af te ronden.

De samenwerking bevalt vanuit de trainer, vanuit de spelersgroep en vanuit het bestuur zo goed, dat Verbeek ook volgend seizoen hoofdtrainer is bij de dorpsvereniging.

VV Beekbergen - op dit moment uitkomend in de vierde klasse - speelde gisteren haar laatste wedstrijd van het reguliere seizoen. Er komt echter nog een toetje in de vorm van nacompetitie voor een plek in de derde klasse.

Henk Calot, bestuurslid voetbalzaken bij VV Beekbergen, is dan ook erg in zijn nopjes dat de samenwerking goed bevalt. “De spelers zijn tevreden met de aanpak van Chris en zien een langere samenwerking zitten. Ook vanuit het bestuur merken we dat het prettig samenwerken is met Chris en dat maakte de keuze niet moeilijk”.