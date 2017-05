EERBEEK - Tijdens het schoolvoetbaltoernooi op 19 april in Eerbeek stond een Tui auto met ballonnen. wie het juiste aantal ballonnen raaddee, kon mooie prijzen winnen. Onlangs werd bekend gemaakt Kaj Ziens het juiste aantal raadde, op een paar ballonnen na. In totaal zaten 123 balonnen in de auto. Samen met zijn moeder heeft hij de Tui reischeque ter waarde van 50 euro gewonnen. De cheque werd uitgereikt op het Tui reisbureau aan het Oranje Nassau plein in Eerbeek.