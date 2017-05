Bronckhorst verhoogt subsidie kunst- en sportverenigingen

BRONCKHORST - Sinds 2015 constateert de gemeente Bronckhorst dat het subsidiebudget voor muziek- en sportverenigingen niet volledig wordt benut. In 2012 veranderde het subsidiebeleid en konden verenigingen alleen voor jeugdleden en kwetsbaren subsidie aanvragen.

Dit leidde tot afname van het aantal aanvragen. Om ervoor te zorgen dat het subsidiebudget volledig besteed wordt, voeren B en W van Bronckhorst een aantal aanpassingen door.

Het bedrag per jeugdlid van kunstverenigingen gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 omhoog met 40%. Binnen- en buitensportverenigingen kunnen binnen het beschikbare budget 10% extra subsidie per jeugdlid krijgen.

De gemeente ziet dat de rol van de verenigingen verandert. Zij leveren een bijdrage aan participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Hun rol is dus groter dan het bieden van de kernactiviteit. Het gaat om ontmoeten, meedoen, sociale cohesie kortom de leefbaarheid. Op dit moment stelt de gemeente een visie sociale basisinfrastructuur op. Onder deze infrastructuur verstaan we het geheel aan organisaties, diensten en voorzieningen dat de samenhang tussen mensen versterkt, de leefbaarheid vergroot, maar geen specialistische ondersteuning bieden. Verenigingen maken ook onderdeel uit van deze structuur en hebben een belangrijke rol in preventie van bijvoorbeeld ziekte of eenzaamheid. Deze visie is eind 2017 klaar. Aansluitend daarop maakt de gemeente een nieuw subsidiebeleid dat past bij de bijdrage die verenigingen leveren aan participatie en zelfredzaamheid.