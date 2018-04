DIEREN – Sommigen hadden elkaar wel vijftig jaar niet gezien, maar donderdagmiddag waren ze allemaal weer even terug in de schoolbanken. Een beetje ouder, wat grijzer, maar nog steeds herkenbaar als die klasgenoten van vroeger: de leerlingen met geboortejaar 1949 van de Christelijke School met den Bijbel het Schoolpad, nu de Boomgaard-Zuid in Dieren.

De jongens en meisjes van toen kwamen bijeen voor een reünie en mochten een kijkje nemen in hun vroegere school, waar maar weinig was veranderd. Uit het archief waren fotoalbums en absentielijsten opgedoken en de groep haalde uitgebreid herinneringen op aan vroeger. Het Schoolpad was weliswaar streng, maar de oud-leerlingen hebben ook veel mooie herinneringen, bijvoorbeeld aan de muzieklessen. De toen jonge juf Hijink was een verademing tussen haar oudere collega's. Zij gaf les in de tweede klas. Donderdag was ook zij present voor een leuk weerzien met haar vroegere leerlingen, ze zit rechts voor op de foto.