Herdenking van de bevrijding in Lieren

LIEREN – De Stichting Bevrijdingscomité 2000 Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, houdt op dinsdag 18 april de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van deze drie dorpen. Dit zal gedaan worden bij het monument aan de Lierderstraat, naast de kerk in Lieren.



’s Morgens om 9.00 uur zal de herdenking zijn met de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool Prinses Juliana uit Lieren, die het monument geadopteerd hebben. Nederlandse en Canadese vlaggen worden gehesen. Er worden ook bloemen gelegd. Verdere medewerking zal verleend worden door The 48e Highlanders of Holland en The Old Army Cars met hun legervoertuigen.



’s Avonds om 19.30 uur zal de korte herdenkingsplechtigheid zijn met medewerking The 48e Highlanders of Holland Pipes and Drums. Marten Hartgers met trompet en The Old Army Cars met hun legervoertuigen verlenen ook hun medewerking. Spreker zal zijn de heer Kooymans, directeur Basisschool Prinses Juliana Lieren. Tot slot worden de Nederlandse en Canadese vlaggen gestreken.