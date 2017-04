Derde editie Controll succes

EERBEEK – De derde editie van het feest Controll was weer zeer geslaagd. Na twee eerdere uitverkochte edities van het feest vond de organisatie dat het daar niet bij kon blijven. Rens Koers (19), Thimo Ligt (19), Jesper Wils (20) en Thomas Gerritsen (19) moesten daarvoor wel op zoek naar een nieuwe locatie. “Na het wegvallen van Spoorzicht zijn wij direct op zoek gegaan naar een leuke nieuwe plek, maar het succes van de uitverkochte vorige edities gaf ons de kracht om hiermee door te gaan”, aldus Thomas Gerritsen. Na flink wat opties te hebben afgewogen, hebben de jongens ervoor gekozen om de derde editie van Controll te houden in het landhuis van Landgoed Huis te Eerbeek.

De voorbereidingen verliepen allemaal vlekkeloos, de organisatie had alles goed voorbereid en om half 10 gingen de deuren open voor de bezoekers. Het Landgoed was uitgelicht en van grote afstand goed te zien. Er werd gefeest in twee ruimtes, waar maar liefst vier DJ´s elkaar afwisselden, er werd techno gedraaid, maar ook de lekkerste housebeats. De voetjes gingen al snel van de vloer en er hing een prima sfeer. Beelden zijn terug te vinden op de Facebookpagina van Controll.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd feest, zonder ook maar enige onenigheden en wil het succes dan ook doorzetten en een vierde editie van Controll organiseren. Kijk ook hiervoor op facebook.com/controllevents.