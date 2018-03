Optreden Koninklijke Militaire Kapel in Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL - De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso komt naar Hoog-Keppel. Op donderdag 22 maart geeft de oudste kapel van Nederland om 20.00 uur een concert in sporthal Hessenhal.

De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso is een van de drie professionele militaire harmonieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht. De kapel verzorgt de muziek bij militaire ceremonies en staatsaangelegenheden. Bij de concerten staat het muzikaal erfgoed hoog in het vaandel. De Koninklijke Militaire Kapel bestaat uit

53 beroepsmuzikanten en speelt zoveel mogelijk origineel repertoire, maar ook eigen versies van klassieke en filmmuziek. Tijdens het concert wisselen diverse stijlen elkaar af, van modern tot klassiek.

De Koninklijke Landmacht zet militaire muziek in als communicatiemiddel. Hiermee wil de landmacht meer steun krijgen van de burgermaatschappij. De muzikanten van de Koninklijke Militaire Kapel zijn als geen ander in staat om met hun muziek verbinding te leggen met het publiek en de kapel wordt daarom gezien als een van de beste militaire bands ter wereld.

Het concert vormt de afsluiting van de actieweek om zwembad Hessenbad in Hoog-Keppel te behouden voor de gemeenschap. Belangstellenden die in het bezit zijn van een lidmaatschap van het Hessenbad, hebben met vier personen gratis entree tot het concert. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs 5 euro per persoon. Vooraf opgeven via concertkmk@gmail.com onder vermelding van naam, contactgegevens en het gewenste aantal zitplaatsen is voor iedereen verplicht om verzekerd te zijn van toegang.

www.hessenbad.nl