Presentatie Dorpsplein Loenen verzet

LOENEN – De Dorpsraad Loenen heeft de datum van de presentatie van de plannen voor een nieuwe dorpsplein gewijzigd. De schetsen, gemaakt door de gemeente Apeldoorn, worden eerst op 22 maart gepresenteerd aan de direct omwonenden. Daarna liggen de plannen gereed voor inspraak in de Brink op 26 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Iedereen is dan welkom om de schetsen te bekijken en een oordeel over het nieuwe dorpsplein te vellen. De positieve inbreng en ideeën wordt door de Dorpsraad zeer gewaardeerd.

Het Dorpsplein komt te liggen tussen de Hoofdweg en Reuweg (de Kempe) en zal zoveel mogelijk de Loenense sfeer weergeven door gebruik van natuurlijke materialen. Het Dorpsplein wordt samen met de Brink het hart van het dorp, waar men evenementen en festiviteiten kan houden. Ook wordt er ruimte gecreëerd voor de ambulante handel. Graag wil de Dorpsraad zo in de toekomst een verbinding leggen tussen de NH Kerk, De Brink, het Dorpsplein en Den Eikenboom.