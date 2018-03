Jeugd plant 'tamme tukkels'

LOENEN – Op aanwijzing van de boswachters van Geldersch Landschap hebben leerlingen van de Sterrenbeekschool in Eerbeek woensdag in het kader van de Landelijke Boomfeestdag tamme kastanjes, ook wel tamme tukkels genoemd, geplant in de Loenermark. Op de plek waar binnenkort weer de trimbaan gaat komen, kregen de bomen een plekje. De jongens en meisjes hanteerden vaardig de schoppen en stampten de grond rond de stam flink aan.

Met de fiets kwam een groep van 25 kinderen vanuit Eerbeek naar Loenen. Bij de natuurcamping Zegenoord werd gestopt en hier werden de jongens en meisjes verwelkomd door Sabine Wolters, Arjan Knapen en de boswachters. Eén groep ging eerst op excursie met boswachters Herman Heskamp, Henry Kats en Remco Oosterkamp. Zij vertelden onderweg allerlei bijzonderheden over de bomen en dieren in dit bosgebied waar veel herten, reeën en wilde zwijnen leven. Op verschillende plekken in het bos was duidelijk te zien dat de varkens in de afgelopen nacht hier aan het wroeten zijn geweest. Ook werd gewezen op een plek waar de zwijnen regelmatig 'in bad' gaan om zich in de modder te ontdoen van teken en andere insecten. Aan de bast van een dikke boom was duidelijk te zien waar de dieren tegenaan schurken. Boswachter Heskamp waarschuwde de jongens en meisjes voor de teken, die de ziekte van Lyme kunnen overbrengen. "'Altijd als je in het bos bent geweest goed je kleding en huid nakijken", waarschuwde Heskamp, die zelf de nare gevolgen van een tekenbeet heeft ondervonden.

Op het bosgedeelte Ternat werd halt gehouden voor het planten van bomen. Door boswachter Oosterkamp werd een plantgat gegraven voor de boom. De tamme kastanjes kunnen hier flink gedijen. Oosterkamp vertelde dat in deze streek de tamme kastanje ook wel 'tamme tukkel' wordt genoemd. De boswachter kreeg verder de hulp van de jeugd om de boom keurig te planten. Hij hoopte dat de jongens en meisjes in de toekomst hier weer even komen kijken hoever de boom is gegroeid en mogelijk kastanjes te rapen.

Terug bij natuurcamping Zegenoord kregen de leerlingen rond het kampvuur uitleg door Henry Kats over de geweien van de herten en schedels van wilde zwijnen. In de leefkuil was Vincent van Dalen bezig met uitleg te geven over buschcraften. Hij liet zien welke sieraden er gemaakt kunnen worden van spullen uit de natuur. Met veel aandacht volgden de jongens en meisjes de uitleg en demonstratie.

Tot slot kreeg de groep nog een leuk presentje mee naar de school, Na een vrolijke zonnig fietstochtje arriveerden ze weer in Eerbeek.

Foto: Martien Kobussen