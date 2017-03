Klassieker Motor Treffen aan Zwarte Bergweg

BEEKBERGEN – De Motorclub De Klassieker uit Harfsen houdt op 2 april een Klassieker Motor Treffen in Beekbergen. Het doel van deze dag is gegevens uit te wisselen en elkaar te treffen in het begin van het seizoen. Dit Treffen is vroeg omdat verder in het seizoen de ritten gepland zijn.

Voorheen werd om de twee jaar een tweedaagse motorshow gehouden. Dit wordt nu een Treffen om het risico te beperken.

Tevens wil de organisatie de mogelijkheid bieden om motoren die dag te koop aan te bieden. Er is ook een prikbord om onderdelen met foto op te hangen. Het Treffen wordt gehouden op zondag 2 april bij Autoschadebedrijf Henk de Groot, Zwarte Bergweg 16 in Beekbergen, van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. De club is ook op zoek naar nieuwe leden. Voor inlichtingen kan men bellen met Gijs van Dommelen 06-53896619 of Marcel Klomp 06-34499965.