APELDOORN - De gemeente Apeldoorn heeft onlangs meer dan 9000 RegelRecht strippenkaarten uitgereikt aan 6.251 huishoudens. De strippenkaart is een financieel extraatje voor Apeldoorners met een laag inkomen en biedt korting op diverse uitjes en praktische zaken. Er doet dit jaar een recordaantal van 129 winkels, verenigingen, restaurants en culturele instellingen mee aan de actie.

Wethouder Johan Kruithof is enthousiast over de RegelRecht strippenkaarten: “Voor een grote groep mensen is het lastig om elke maand weer rond te komen. Zij kunnen zich geen extraatje veroorloven. Het is mooi dat deze mensen met de strippenkaart een steuntje in de rug krijgen. Daarbij is het fijn dat er ook dit jaar weer zoveel winkels, verenigingen, restaurants en instellingen meedoen.”



Vanaf april kan via de website www.apeldoorn.nl/regelrecht ook het digitale aanvraagformulier ingevuld worden. Op deze website staat een overzicht van alle deelnemers en de diverse kortingen die zij geven aan de strippenkaarthouders. Ook staan hier de voorwaarden genoemd om in aanmerking te komen.