Petra van Wingerden stopt als burgemeester van Rheden

DE STEEG - Burgemeester Petra van Wingerden – Boers gaat met ingang van 1 januari 2018 haar taak neerleggen als burgemeester van de gemeente Rheden. Zij maakte dit dinsdag 14 maart bekend aan het college, de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente.

Van Wingerden: “Het burgemeesterschap vraagt 110% inzet en energie en dat is voor mij te belastend geworden. Een jaar voor de lokale verkiezingen is een passend moment om mijn opvolging in gang te zetten. Voordat de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college aantreden, kan de gemeenteraad een opvolger vinden en heb ik de gelegenheid de taken goed over te dragen aan de nieuwe burgemeester. Zo neem ik zorgvuldig afscheid en dat voelt goed. Voor mijzelf breekt een volgende fase aan, waarin ik op zoek ga naar nieuwe uitdagingen.” Van Wingerden heeft haar representatieve taken altijd nadrukkelijk met een persoonlijke noot ingevuld. Haar open en transparante houding en borging van een veilige leefomgeving staan centraal in haar werk.

Van Wingerden beëindigt hiermee een 44 jarige loopbaan in overheidsland. Ze startte als docent Engels en begon haar politieke carrière in 1990 als fractievoorzitter bij de gemeente Borsele. In 1994 werd ze in dezelfde gemeente wethouder. In 1998 maakte ze de overstap naar het burgemeesterschap van de gemeente Groenlo. Sinds 2004 is zij burgemeester van de gemeente Rheden. In deze functie is zij ook plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio en lid van het dagelijks bestuur van Euregio Rijn-Waal. Voorheen was zij ook ondermeer lid van het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

De gemeenteraad van Rheden heeft kennisgenomen van het besluit van mevrouw Van Wingerden om haar taak als de burgemeester neer te leggen met ingang van 1 januari 2018. De raad respecteert haar besluit en spreekt grote waardering uit voor haar inzet in de afgelopen ruim 12,5 jaar voor de gemeente Rheden en haar inwoners. De raad stelt het zeer op prijs dat hij in de gelegenheid gesteld wordt om de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester zorgvuldig te kunnen doorlopen.