Inschrijving Oranje Klassieker Rit geopend

VELP - Oranje Klassieker Rit Velp gaat dit jaar voor het volledige aantal deelnemers van 150 voertuigen. Vijftien jaar lang organiseert het OKRV-comité al de klassieker rit. Een startpunt, rit, pauzeplaats met eten, rit en een gezellig eindpunt in het Villapark van Velp met muziek. Inmiddels staat de teller op over de 50 inschrijvingen. Al veertien jaar lang moet de inschrijving tegen Koningsdag gesloten worden omdat de rit vol zit. Tijdens het derde lustrum wil het comité dit natuurlijk ook bereiken. In 2017 is de Renault 15 (1971-1979) de thema-klassieker.

Meerijden kan met auto’s, motoren, busjes en kleine vrachtauto’s van 25 jaar of ouder. De rit bedraagt dit jaar rond de 100 tot 120 kilometer. De pauzeplaats is al bekend. Deze wordt elk jaar geheim gehouden. De cateraar zal voor de OKRV weer een speciaal OKRV menu samenstellen.

Een deskundige jury kiest elk jaar drie voertuigen uit alle deelnemers op basis van originaliteit en bijzonderheid. In het Villapark in Velp volgt de prijsuitreiking. Elk jaar heeft de OKRV een thema. In 2017 is dat OKRV 15e keer. De deelnemers mogen zelf kijken hoe ze het thema dit jaar invullen, iets met vijftien of veel oranje. De jury beloont het origineelste equipe met een prijs. Aansluitend aan de prijsuitreiking zijn rijders en bezoekers van harte welkom bij het Jazzconcert van de Stichting Velp voor Oranje. Deelnemers kunnen zich alleen via de site www.okrv.nl inschrijven. De organisatie ontvangt iedereen graag, als deelnemer of bezoeker, op donderdag 27 vanaf 13.15 uur aan de Van Spaenallee Velp, bij kasteel Biljoen. Na betaling van 10 euro deelnamegeld bij de inschrijfstand krijgen deelnemers de routetas met het rallyschildje. Om 20.00 is de OKRV van 2017 in het Villapark van Velp ten einde.

J. Withaar, tel. 026 - 3620075