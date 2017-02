Koninklijke Onderscheiding voor dr.ir. Jan Jansen

BEEKBERGEN - De heer dr.ir. Jan Jansen (62) uit Beekbergen heeft dinsdag 14 februari uit handen van burgemeester Andries Heidema van de gemeente Deventer de versierselen ontvangen die horen bij zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als CEO van Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), gevestigd in Deventer.

Meteen na zijn (cum laude) afstuderen in de Veefokkerij aan de Wageningen Universiteit ontwikkelde Jansen zich in heel korte tijd tot een zeer succesvol en internationaal toonaangevend wetenschapper op het gebied van de veefokkerij. In 2002 maakte hij de overstap van wetenschap naar praktijk en werd hij algemeen directeur van wat later uitgroeide tot de Coöperatieve Rundveeverbetering (CRV) in Nederland. Hij heeft de CRV met veel succes en strakke hand door moeilijke tijden geleid, als die van de Mond- en Klauwzeercrisis, en met visie uitgebouwd tot een toonaangevende organisatie op het gebied van de veefokkerij en veeverbetering in binnen- en buitenland. In 2007 werd hij algemeen directeur van het nieuwe bedrijf Qlip B.V., ontstaan als samenvoeging van drie organisaties: Organisatie Certificering Melkveebedrijven (OCM), Melkcontrolestation Nederland (MCS) en de private taken van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). Als directeur van Qlip en later (2011) van GD leverde hij een cruciale bijdrage aan de kwaliteitscontrole en -verbetering in de melkveehouderij. In beide posities heeft hij de organisaties in korte tijd versterkt en met succes uitgebouwd, zowel nationaal als internationaal. Met zijn brede kennis en heldere visie heeft Jansen een zeer grote en unieke bijdrage geleverd aan een verdere versterking van de wereldwijde toppositie van de Nederlandse (melk)veehouderij.