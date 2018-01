Maak je eigen shapie bij De Luchte

SPANKEREN – Herberg de Luchte in Spankeren heeft op zondag 21 januari een primeur. Het bedrijf Momentize komt langs om gasten in 3D op de foto te zetten. Hiervan kunnen zij dan hun eigen shapie laten maken, een levensecht 3D-poppetje in realistische kleuren.

Eigenaar Edwin Bos van De Luchte is dolenthousiast over zijn shapie: “Het is echt een leuk, realistisch beeldje. De kleuren zijn levensecht en zo’n shapie is een leuke herinnering. De tijd van de selfies is voorbij, 2018 wordt het jaar van de shapies.” Dit is voor het eerst dat shapies in het oosten van Nederland worden aangeboden.

Zondag 21 januari komt Momentize naar Spankeren. Tussen 15.30 en 19.30 uur kan iedereen een foto van zichzelf laten maken. “Dat kan met maximaal twee personen tegelijk”, vertelt Bos, die ideeën genoeg heeft voor leuke beeldjes: je ouders of grootouders samen, een beeldje van moeder en dochter samen of gewoon van jezelf. Mensen die zich laten fotograferen, krijgen hun 3D-foto per e-mail toegestuurd. Ze kunnen dan beslissen of en hoeveel beeldjes ze bestellen en in welke maat.

Het maken van de shapies is niet het enige dat er zondagmiddag gebeurt bij De Luchte. De band Saints ’n Sinners – voorheen bekend als Hike – komt spelen. Daarbij biedt het restaurant voor 35 euro een arrangement, waar onbeperkt drankjes en hapjes is inbegrepen. “En dan hebben we het niet alleen over bitterballen”, aldus Bos, “maar luxe hapjes, waar je ook gewoon een goede maaltijd aan hebt.” Kaarten zijn vooraf te koop bij De Luchte en indien nog beschikbaar op de dag zelf. Er is nog een beperkt aantal tickets verkrijgbaar.