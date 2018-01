Plekken vrij bij Klik & Tik

BRUMMEN/EERBEEK - Voor mensen die moeite hebben om hun weg te vinden op het internet biedt de bibliotheek Brummen|Voorst al een paar jaar de cursus Klik & Tik aan. De deelnemers maken stapsgewijs kennis met de computer. Het voordeel van deze cursus is dat iedereen zijn/haar eigen tempo volgt. Met behulp van een koptelefoon wordt de gehele cursus individueel afgelegd. Bij vragen of problemen is er altijd een vrijwilliger in de buurt voor ondersteuning. De kosten zijn 10 euro per vijf lessen voor leden van de bibliotheek en 15 euro voor niet-leden. De cursus wordt in Brummen gegeven op de maandag en dinsdag van 09.30 tot 11.30 uuren in Eerbeek op donderdag van 09.30 tot 11.30 uur.

bibliotheekbrummenvoorst.nl