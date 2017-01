Sjors Sportief en Sjors Creatief van start in Rheden

GEM. RHEDEN - Alle kinderen uit het basisonderwijs in gemeente Rheden ontvangen binnenkort het Sjorsboekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten. De inschrijving start op woensdag 25 januari.

Basisschoolleerlingen uit groep één tot en met acht maken via Sjors Sportief en Sjors Creatief op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit, zonder direct lid te hoeven worden. De kinderen schrijven zich vanaf 25 januari 16.00 uur in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl.

Kinderen maken via Sjors Sportief en Sjors Creatief kennis met meer dan 80 sportieve activiteiten. Zij kunnen deelnemen aan sporten zoals atletiek, badminton, dansen, lasergamen, tafeltennis, scouting en tennis. Ook aan de creatieve leerlingen is gedacht, zo kunnen kinderen muziek maken, tekenen en schilderen, taarten maken en knutselen. Kortom, keuze genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Het hele jaar door kunnen zij zich inschrijven voor en deelnemen aan activiteiten.

Op 23 januari worden alle Sjorsboekjes uitgedeeld op de basisscholen. Voor Lotte Berndsen van basisschool ’t Schaddeveld Dieren wordt dit een speciaal moment. Zij won de Sjors tekenwedstrijd waarmee haar tekening op de voorkant van alle Sjorsboekjes verschijnt. Wethouder Sport, Tjebbe Vugts, overhandigt daarom een speciale prijs aan Lotte op deze dag.

Kinderen stimuleren om aan sport en cultuur te doen is één van de speerpunten van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Sjors Sportief en Sjors Creatief is een instrument dat de gemeente Rheden hiervoor inzet. Deze formule heeft zich inmiddels in meer dan 50 gemeenten bewezen. Sportbedrijf Rheden, Cultuurbedrijf RIQQ en Bibliotheek Veluwezoom namen het initiatief om met Sjors Sportief en Sjors Creatief te starten in de gemeente Rheden.

Meer informatie is te vinden op www.sjorssportief.nl.