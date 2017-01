Nieuwjaar bij de Zonnebloem

DIEREN – In de kantine van de Dierense Boys werd onlangs de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden door de Dierense afdeling van de Zonnebloem. De middag werd bezocht door zo’n 75 gasten en vrijwilligers, die welkom werden geheten door plaatsvervangend voorzitter Herman Stins. In zijn toespraak bedankte hij de vrijwilligers die zich het afgelopen jaar voor de Zonnebloem hebben ingezet. Hierna werd er een toost uitgebracht op het nieuwe jaar en werd de muzikale omlijsting ingezet door Jacques Verkerk. De aangeboden consumpties werden geserveerd door de vrijwilligers van de Zonnebloem en de Dierense Boys. De heerlijke hapjes, bereid door de vrijwilligers, vonden gretig aftrek.

Mensen uit Dieren die interesse hebben om vrijwilliger te worden bij de Zonnebloem, kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Dierense afdeling via tel. 06-30401424 of ruijter136@gmail.com.