Zorghuishoudens Apeldoorn komen moeilijk rond

APELDOORN – Mensen met een minimuminkomen hebben het niet gemakkelijk. En hoge kosten voor de zorg maken het nog lastiger om rond te komen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIBUD in opdracht van de gemeenteraad van Apeldoorn.

De raad heeft het NIBUD gevraagd te onderzoeken hoe de positie van lage inkomens is en of het gemeentelijke minimabeleid echt helpt om de eindjes aan elkaar te knopen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een aantal voorbeeldhuishoudens.

Het NIBUD concludeert dat de voorbeeldhuishoudens zonder zorgkosten voldoende inkomen hebben om noodzakelijk basisuitgaven te doen. Als de uitgaven aan zaken als vervoer, contributie, uitgaan en vakantie worden meegerekend, komt een aantal voorbeeldhuishoudens in de knel. Dat speelt vooral bij paren met kinderen en in mindere mate ook bij paren zonder kinderen, bij eenoudergezinnen met oudere kinderen en bij alleenstaanden. Die hebben het financieel zwaar. Voor huishoudens met zorgkosten ziet de wereld er nog zorgelijker uit. Met hoge zorgkosten blijft er vooral bij alleenstaanden en paren met kinderen geen geld over voor iets extra’s.

De rapportage laat zien waar de armoedeval optreedt: mensen die door meer te verdienen niet langer recht hebben op financiële ondersteuning en daardoor netto in besteedbaar inkomen achteruit gaan. In de onderzochte voorbeeldhuishoudens treedt deze val het vaakst op bij een inkomen rond 120 en 150 procent van het minimumniveau en dat vooral bij paren met kinderen met een zorgvraag. Zorghuishoudens met een inkomen op 150 procent van de norm hebben duidelijk minder bestedingsruimte dan de lagere inkomens. De landelijke regelingen als huur- en zorgtoeslag nemen af en de kosten voor zorg nemen toe, vanwege de hogere eigen bijdrage CAK en vanwege de draagkracht die deze huishoudens hebben. Het NIBUD trekt hieruit de les dat de gemeente deze middeninkomens met een zorgvraag ook ondersteuning verdienen.

Het NIBUD constateert dat diverse vormen van inkomensondersteuning in de gemeente Apeldoorn een duidelijk positief effect hebben op de bestedingsruimte van de inwoners met een laag inkomen, ook in vergelijking tot andere onderzochte gemeenten. Wel adviseert het NIBUD extra steun aan gezinnen met kinderen.