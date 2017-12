Stille tocht voor Remco

DOESBURG - Zijn vader vond hem zaterdagavond op bed. De 18-jarige Remco Peddemors uit Doesburg bleek overleden en na onderzoek bleek ook dat er geen sprake was van een misdrijf.

Waarschijnlijk hebben drugs een rol gespeeld bij zijn dood, liet zijn moeder weten in een waarschuwing 'voor dat spul', al benadrukte ze ook dat dat nog niet vast staat. Een vervelende bijkomstigheid is dat Remco zijn overlijdsverzekering had opgezegd of niet betaald, waardoor de familie met grote kosten worden geconfronteerd waar ze feitelijk geen middelen voor hebben.

Vriendinnen van de familie besloten daarop in actie te komen. Ze openden een rekening voor donaties en organiseerden een stille tocht, waaraan woensdag vanaf de Gasthuiskerk naar schatting zo'n 300 mensen meededen. "We hopen op een mooie tocht ter nagedachtenis aan Remco en hopen middels te giften bij te kunnen dragen aan een waardige uitvaart", aldus de initiatiefnemers vooraf.

"Remco zei altijd 'Ik heb niet zoveel vrienden', maar tijdens de stille tocht bleek dat toch niet, gelukkig", liet zijn moeder op Omroep GLD weten. "Hij had nog zoveel plannen en dan dit. We wisten dat hij wel eens een jointje rookte en hadden het vermoeden dat hij op een feest onder groepsdruk wel eens een pilletje nam. Er zijn veel drugs in Doesburg. We willen daarvoor waarschuwen." - foto: Han Uenk