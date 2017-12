Echtpaar Thomassen 65 jaar getrouwd

EERBEEK – Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen was woensdag in Eerbeek, om daar het echtpaar Thomassen-Groen te feliciteren. Het paar vierde hun 65-jarig huwelijksfeest.

Joop Thomassen en Dinie Groen woonden na hun huwelijk negen maanden aan de Hallsedijk in Tonden, in afwachting van de voltooiing van hun woning in Hall. Daar werd toen, eveneens aan de Hallsedijk, nieuwbouw gepleegd en het jonge paar kreeg één van die woningen toegewezen. “Dat was toen een zéér luxe en moderne woning, met een douche en een stromend toilet”, herinnert zoon Jan zich.

Drie kinderen kregen Joop (85) en Dinie (83), één zoon en twee dochters. En inmiddels hebben ze ook tien kleinkinderen en een zelfde aantal achterkleinkinderen. Joop werkte als monteur bij Koenders bedrijfswagens en later bij de Verenigde Papierfabrieken, het huidige Mayer Melnhof. Ook Dinie werkte, tot aan de geboorte van hun eerste kind, bij de Verenigde Papierfabrieken. – foto: Wencel Maresch