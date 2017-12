Clubs uit Brummen halen € 6.554,- op met Grote Clubactie

BRUMMEN – Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. De opbrengst in Brummen is in totaal € 6.554,-. Gezamenlijk is er 8,9 miljoen euro opgehaald met 5.500 deelnemende verenigingen.

Zo'n 225.000 leden gingen in het hele land de straat op om loten te verkopen voor hun club. Gezamenlijk verkochten zij bijna 3 miljoen loten. In de afgelopen drie jaar is de opbrengst uit de Grote Clubactie per club gestegen met gemiddeld 22%. Hieruit blijkt dat de Grote Clubactie voor verenigingen relevanter is dan ooit.



Dit jaar deden in Brummen de volgende verenigingen mee: Brummense Volleybalclub met een opbrengst van € 1.051,20; Eerbeekse Tafeltennis Vereniging met een opbrengst van € 300,00; Sportclub Brummen met een opbrengst van € 2.128,80; Handbalvereniging Brummen met een opbrengst van € 679,20; Voetbalvereniging Oeken met een opbrengst van € 1.927,20



Al 45 jaar draagt de Grote Clubactie bij aan de financiële gezondheid van duizenden clubs in Nederland. Voor veel verenigingen een onmisbare bron van inkomsten. Clubs kunnen met de opbrengst bijvoorbeeld materialen vervangen, het clubhuis onderhouden en activiteiten organiseren. Veel verenigingen in Nederland zijn afhankelijk van sponsoring en andere initiatieven voor extra financiële middelen. Er is geld nodig om te kunnen groeien en goede faciliteiten aan leden te kunnen bieden. De Grote Clubactie speelt hierin een grote rol. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen.

Mensen die dit jaar een lot hebben gekocht, kunnen hun lot checken via een Lotchecker.