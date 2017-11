Top-2000 kerkdienst met live-band in Velp

VELP - De Top-2000 aller tijden is een jarenlange traditie aan het eind van elk jaar. De beste popmuziek van lang geleden en van heden klinkt tussen kerst en oud en nieuw. Veel popmuziek is meer dan een aardig deuntje op de achtergrond.

Songs gaan met mensen mee hun leven door, de teksten zingen van vreugde en verdriet, van wanhoop en hoop. Soms met een religieuze lading. Zondag 19 november om 11.30 uur staat de dienst in de Parkstraatkerk in Velp in het teken van de muziek en de teksten uit de Top-2000. De songs worden live uitgevoerd door de professionele Hans Grotenbreg Top-2000 band en verschillende zangers en zangeressen die ‘hun’ lied hebben uitgekozen uit de Top-2000.

De dienst is voorbereid door Ton Schimmel en pastor Janneke Bron, die zal voorgaan.

Toegang is gratis en na afloop is er een ontmoeting bij koffie en thee.

www.pknvelp.nl