Wethouder Bollen aan tafel met 100 Doesburgse mantelzorgers

DOESBURG - Vrijdagavond was weer het jaarlijkse mantelzorgdiner. Een gezellige avond om alle mantelzorgers uit Doesburg in het zonnetje te zetten. Wethouder Peter Bollen vindt dat heel belangrijk. "Het werk dat al deze mensen belangeloos doen is van enorme waarde!"

De gemeente Doesburg heeft daarom, samen met VIT-hulp bij mantelzorg, deze avond georganiseerd. Zo’n 100 mantelzorgers genoten van een heerlijk diner bij de Waag. Alle mantelzorgers die zich bij VIT-Hulp bij mantelzorg hebben aangemeld krijgen bovendien nog een Dukatenpas ter waarde van € 100,-, te besteden in Doesburg. Aan de jonge mantelzorgers is ook gedacht. Zij krijgen een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 50,-. Wethouder Bollen had de eer om de eerste Dukatenpas uit te reiken een bijzondere jonge vrouw, Kim de Graaf. Zij is 26 jaar en is met veel liefde en toewijding de mantelzorger van haar grootvader.

Wethouder Bollen: "Vrijdag 10 november was het de dag van de mantelzorg, en het is goed eens per jaar hierbij stil te staan. Want veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor de ander te zorgen. Dit is vaak geen keuze. Het overkomt iemand en men doet het met liefde. Maar het vraagt ook het nodige. Daarom is het belangrijk dat er aandacht en waardering voor hen is. We hebben op dit moment een kleine 300 Doesburgse mantelzorgers geregistreerd staan, waarvan 25 jonge mantelzorgers (tot 18 jaar)."

De Dukatenpas of VVV-cadeaukaart is trouwens nog tot 1 december aan te vragen, voor wie dat nog niet heeft gedaan. Kijk op de website van de gemeente Doesburg of VIT-hulp bij mantelzorg voor meer informatie.