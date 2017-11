EERBEEK - Megamedley van monstueuze moordverhalen, dat was de spannende titel van het 18e Groot Brummens Dictee, georganiseerd door de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting.

De schrijver van het dictee van 2017, Oliver Gee, had zich laten inspireren door historische gebeurtenissen. In het dictee werden drie verhalen uit de Brummens-Eerbeekse geschiedenis aangestipt. Oliver maakte gretig gebruik van nu niet meer dagelijks voorkomende woorden als allongepruik, kitscherige flambouwen, hittepetitterig kattebelletje en voerde zelfs een peloton klabakken op om ontzette edellieden te ontzetten.

Zijn studie Nederlandse taal en letterkunde is hem hierbij vast bijzonder goed van pas gekomen. Maar aan de gezichten van de deelnemers was te zien dat zij geen dagelijkse kost kregen voorgeschoteld. De voorlezer van deze avond was Ronald Heins. Als voormalig dominee in de Kruiskerk en oud lid van de Taalmarkt, wist hij de lastige tekst met humor en veel geduld te presenteren. De Kruiskerk was gevuld met twaalf teams van drie leden en er waren zes individuele deelnemers. Tijdens het corrigeren, dat flink wat tijd in beslag nam, kregen de deelnemers uitleg over de juiste en gewenste schrijfwijze van het Dictee.

Het team van Vrouwen van Nu, bestaande uit Hetty Wijgman, Corrie Breukink en Coby Sinnema verdiende de 1e prijs, vóór team Voorstonden en Frederiks Angels. Individueel maakte Selma Rooseboom uit Voorstonden het minste aantal fouten, gevolgd door Hans van Spanje en Hetty Wijgman. De winnaars kregen presentjes aangeboden, gesponsord door boekhandel Hendriks, de Pelikaan en de Geitenpers.

De Werkgroep Taalmarkt heeft ook het komende jaar diverse activiteiten gepland en kan uitbreiding gebruiken. Indien er interesse is onder inwoners van Brummen om zich aan te sluiten, kan men zich melden op taalmarkt@brummencultuur.nl.