Toporkesten imponeren in de Kruiskerk

EERBEEK - Harmonieorkest Koningin Wilhelmina (HKW) uit Wamel en het Eerbeekse Fanfareorkest Eendracht gaven zaterdagavond een mooi concert in de Kruiskerk in Eerbeek. Het dubbelconcert was voor beide muziekverenigingen een try-out richting hun concours, later deze maand. Tijdens dat concours worden de orkesten beoordeeld door een jury en wordt duidelijk in hoeverre de muzikanten nog thuis horen in de hoogste muzikale divisie van Nederland.

Onder leiding van Willem van Zee startte HKW het concert. De circa 200 toehoorders genoten onder andere van de William Byrd Suite, Atmospheres van John Golland en de Asgard Symphony No.1. “Wat een top-orkest is Wamel”, aldus één van de bezoekers. “Nog twee weken en het kan niet anders of ze zetten een geweldige prestatie neer op dat concours”.

Jaap Musschenga en zijn Eerbeekse muzikanten vervolgden na een korte pauze het concert. Met de composities Migyur, Mästare alle sӧka dig en een prachtig koraal als inspeelwerk, bleek ook Eendracht goed op koers te zijn voor een prima concours. Een uitdaging voor beide orkesten was de akoestiek in de Kruiskerk. Met ruim 55 muzikanten op een klein podium kon het geluid moeilijk weg.