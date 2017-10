Bouw parkeergarage officieel van start

DIEREN - De bouw van de parkeergarage naast het station in Dieren is vorige week woensdag eindelijk begonnen. Wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden gaf het officiële startsein voor de bouw van de parkeergarage. In een fluorescerend hesje takelde ze in een takelwagen symbolisch het eerste betonblok op de bouwplaats. Dit gebeurde onder toeziend oog van diverse buurtbewoners.

De voorbereidingen voor de parkeergarage in Dieren zijn in volle gang. Ballast Nedam realiseert een parkeergarage waar straks plaats is voor 345 voertuigen. De parkeergarage wordt verdiept aangelegd waardoor de bovenste bouwlaag straks op 1,8 meter ligt. Hier kunnen de meeste omwonenden inmiddels mee leven.

De parkeervoorziening maakt onderdeel uit van het project Traverse. Als alles volgens plan verloopt, kan de garage in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen worden. Daarna wordt het stationsgebied ingericht als verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers. De passerelle (inclusief liften) is inmiddels in gebruik. Deze voetgangersbrug over het spoor ontsluit het perron en verbindt de openbare ruimte in noord en zuid. De nieuwe parkeergarage moet ervoor zorgen dat de huidige parkeeroverlast in de woonstraten rond het station tot het verleden behoort. De parkeervoorziening krijgt een directe loopverbinding met het station waardoor reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van auto op trein. Meer info op www.traversedieren.nl.