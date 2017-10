Inloophuis in het zonnetje gezet

DIEREN - In het kader van de Vredesweek, eind september, hebben leden van de Ambassade voor Vrede in Dieren/ Ellecom in de Stiltekring stil gestaan bij de Vrede dichtbij en veraf. Daarna werd het Inloophuis in Dieren in het zonnetje gezet. Pia Oldekamp en Herma Verweij, twee enthousiaste medeweerkers van het Inloophuis, hebben het duifje en de Vredeskaart in ontvangst genomen.

Het Inloophuis in Dieren bestaat 25 jaar en is gevestigd in het pand aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren. Inlopers zijn van harte welkom. Het Inloophuis biedt mogelijkheden voor sociale dagopvang, gezelligheid, schilderen, boetseren, koffie drinken, een spelletje doen of een lunch voor een dag gebruiken. Het pand biedt ook huisvesting aan de Kledingbank, de Siza-Zorggroep en De Boei.