Geslaagd toernooi bij Le Pionnier

BRUMMEN - Op 8 september vond op sportpark Hazenberg in Brummen het jaarlijkse G-leden toernooi plaats. De Jeu de Boule vereniging ´Le Pionnier´ was de gastheer van het toernooi. De spelers en hun begeleiders kwamen weer vanuit Oldenzaal, Brummen en Hengelo. De spelers kwamen tegen half elf aan op het sportpark, het weer was best, de stemming was goed, dus, altijd een beetje gespannen, keken ze al weer uit naar wie er dit jaar zou gaan winnen en met de beker naar huis zou gaan. Onder het genot van een bakje koffie of thee werd de opening verricht door de voorzitter van JBV Le Pionnier. Voor de lunch werden er twee partijen gespeeld. De teams bestonden uit spelers, die nog niet eerder met elkaar gespeeld hadden, wat het extra spannend maakte. Het weer bleef ons goed gezind, het was zelfs behoorlijk warm in de najaarszon. Na de lunch werden er nog eens twee partijen gespeeld. Soms kwam een team met een brede lach de stand doorgeven, soms ook met een beetje een sip gezicht, als ze verloren hadden. Maar ondanks dat bleef de stemming goed. Toen iedereen om een uur of half vier uitgespeeld was en de wedstrijdleider, het nodige rekenwerk had verricht, werden de winnaars bekend gemaakt. Team Daniëlle de Vries en Karel Verhaaf gingen er met de eerste prijs vandoor. De winnaars kregen allemaal een beker en voor alle andere deelnemers was er een mooie medaille als aandenken.