Helikoptervlucht voor 97-jarige

BRUMMEN - Afgelopen donderdag is een grote wens van een 97-jarige bewoonster van Landgoed Klein Engelenburg vervuld; nog eens een helikoptervlucht maken. Ieder jaar mogen alle bewoners van Domus Magnus met kerst een wens doen. Dit kunnen kleine wensen zijn, zoals een bezoekje brengen aan een familielid of een visje eten op het strand, maar soms komen er ook wat grotere wensen langs.

Zo heeft deze bewoonster van Landgoed Klein Engelenburg in het verleden al eens in een zweefvliegtuigje gezeten, is ze met een Dakota naar Engeland gevlogen en heeft ze met haar familieleden genoten van een luchtballonvaart. Een helikoptervlucht mocht in dit rijtje uiteraard niet ontbreken, dus werd dit genoteerd op haar wenskaart.

Toen ze erachter kwam dat de helikoptervlucht ook daadwerkelijk zou plaatsvinden, dacht ze eerst dat het een grap was. “Dat ik dit nog mag meemaken op mijn leeftijd!”, aldus mevrouw. Voor ieder ander is een helikoptervlucht al een spannende onderneming, laat staat als je 97 jaar oud bent. Daarom werden alle krachten gespaard en ging de bewoonster eerder deze week niet mee met een bustochtje.

Het weer was prachtig en de bewoonster had er veel zin in. Nadat ze door zowel de piloot van Heliflight als een medewerker van Domus Magnus in de helikopter werd getild, kon het avontuur beginnen. Samen met haar dochter heeft ze intens genoten van de rondvlucht. Na de helikoptervlucht reageert mevrouw: “Wat was het fantastisch, helemaal met het prachtige weer. Ik had er nog wel uren in kunnen zitten! Nu nog een keer in een straaljager”, grapte de 97-jarige.