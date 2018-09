Opbrengst Fietstocht voor Madierodam

DIEREN - De tweede Dierense Fietstocht, die vorige week werd gehouden, was een groot succes. Vele deelnemers genoten van een mooie rit door de omgeving van Dieren, georganiseerd door de ondernemers van Winkelcentrum Dieren. Deelname aan de fietstocht was gratis, maar bij de finish werd de fietsers gevraagd een gift te doen voor het goede doel: Madierodam. De vrijwilligers van Madierodam organiseren al jaren een huttenbouwdorp voor de jeugd en bieden jongens en meisjes een heerlijke week aan het eind van de zomervakantie. Een mooi doel, vinden de ondernemers van Winkelcentrum Dieren en dus is de totale vrijwillige bijdrage van de Dierense Fietstocht zaterdag overhandigd aan de organisatie. Aan voorzitter Alex Leeflang van de ondernemersvereniging de eer een cheque te overhandigen ter waarde van het mooie bedrag van 588,55 euro. Overigens is de organisatie van Madierodam op zoek naar een nieuwe locatie waar volgend jaar weer lekker kan worden gespeeld en getimmerd. Ideeën zijn welkom!

Foto: Han Uenk