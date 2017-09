Serie lezingen over de IJssel bij De Roode Tooren

DOESBURG - In het kader van onze expositie ‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland’ organiseert Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg, bij voldoende belangstelling, weer een serie bijzondere lezingen en een excursie. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden en inschrijven.

De lezingen en excursie, met het bijbehorende onderwerp, vinden plaats op: dinsdag 27 september, 20.00 uur: drs. Ferdinand van Hemmen, ‘De IJssel: heilbrenger, vijand en bondgenoot’; op dinsdag 17 oktober om 20.00 uur: Stichting De IJssellinie: ‘Het ontstaan en de aanleg van de IJssellinie ten tijde van de Koude Oorlog’; op zaterdag 28 oktober, vertrek 13.00 uur: Excursie naar het IJssellinie-complex te Olst met commando- en hospitaalbunker en het inlaatwerk in de IJssel; op dinsdag 7 november, aanvang 20.00 uur: drs. Karel Vlierman, ‘De IJssel, middeleeuwse scheepvaart en opgegraven schepen, waaronder de Kogge’ en tenslotte op dinsdag 28 november, aanvang 20.00 uur: drs. Jos Rademakers, ‘Natuurontwikkeling langs de IJssel’.

De avonden worden gehouden in Het Meulenhuus in Doesburg. Het cursusgeld bedraagt voor leden € 40,- en voor niet-leden € 50,-. Het bijwonen van één avond is ook mogelijk: voor leden € 12,- en niet-leden € 15,- per avond. Een en ander is inclusief koffie/thee. Aanmelders ontvangen hiervoor een nota.

Aanmelden voor de cyclus kan bij Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-13 te Doesburg, telefoon 0313-474265, mobiel 06-51329978 (Rinus Rabeling); of per email via info@deroodetooren.nl.