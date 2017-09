Dieren-Noordoost viert 40-jarig feest

DIEREN - Van zaterdag 16 tot en met zaterdag 23 september is er een feestweek in de wijk Dieren-Noordoost. Het is 40 jaar geleden dat de eerste huizen zijn opgeleverd en dat de wijk ontstond. Een werkgroep maakte een leuk en afwisselend programma voor jong en oud.

Het programma speelt zich voornamelijk af in en rond wijkcentrum De Drieschaar. Alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting en contact tussen buurtbewoners.

De feestweek trapt zaterdag 16 september af met een wijkmarkt van 10.00 tot 15.00 uur. Hier vindt men een kleine rommelmarkt, een hobbymarkt en een informatiemarkt waar ondernemers uit de wijk zich presenteren. Ook staan hier verschillende maatschappelijke organisaties die in de wijk actief zijn. Zij maken graag kennis met wijkbewoners. Verenigingen uit De Drieschaar zijn aanwezig en vertellen over hun activiteiten. Voor kinderen is er een kleedjesmarkt en een springkussen van Vivare. Het jongerenwerk is aanwezig met hun Chill en Uitgedaagd hoek. Hier is voor de jeugd een klimmuur en een selfiewand met leuke decors. Op deze zaterdag opent ook de foto-expositie haar deuren. Gedurende de hele week kunnen mensen in De Drieschaar terecht om foto’s te bekijken van het begin van de wijk tot nu toe. Wethouder Constans Pos opent deze foto-expositie en daarmee de feestweek om 11.00 uur.

In dit weekend is zowel zaterdag als zondag de Kunstroute opgenomen. Voor de derde maal op rij ontvangen (amateur)kunstenaars belangstellenden in hun eigen huis. U herkent de deelnemers aan ‘Kunst bij de Buren’ zoals het evenement bekend staat, aan een uitgehangen vlag bij de woning. Op zondag is er voor de wijkbewoners een familiepuzzeltocht. Vanuit huis wandelen bewoners aan de hand van een vragenlijst door de wijk. Ook aan de kaartliefhebbers is gedacht. Op woensdag is er een klaverjastoernooi en zaterdag 23 september wordt gebridged. Een bijzonder evenement in de feestweek zijn de filmvoorstellingen van Filmhuis Dieren. Zij zijn ooit ontstaan vanuit De Drieschaar en zij doen graag iets terug voor de wijk waar het allemaal begon.

De voorstelling voor kinderen is op woensdagmiddag in De Drieschaar. De voorstellingen voor volwassenen (donderdagavond) en voor de jeugd (vrijdagavond) zijn in de openlucht!

Op vrijdag zijn er voor de kinderen van de twee basisscholen de Dinospelen. Een vossenjacht in de wijk en allerlei leuke spelletjes op beide schoolpleinen. De gezamenlijke afsluiting is bij De Drieschaar met een lunch. Daar is ook de prijsuitreiking van de fotowedstrijd voor leerlingen van de scholen. De kinderen is gevraagd om met foto’s aan te geven wat zij leuk vinden aan hun wijk. De hele feestweek wordt afgesloten op zaterdagavond 23 september bij de Spar. Ook de supermarkt wil de jarige wijk graag iets aanbieden. Zij combineren het jubileum met Burendag en bieden wijkbewoners en vaste klanten een barbecue en buurtfeest aan. Klanten kunnen in de winkel sparen voor gratis consumptiemunten. In de winkel halen bewoners ook hun toegangsbewijs.

De feestweek is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Oranjefonds, de gemeente Rheden, ondernemers uit de wijk en het Buurtschap, Geërfden van Dieren. Kijk voor het volledige programma en de juiste data en tijdstippen op www.dino40.nl. Over de activiteiten leest men ook alles op de facebookpagina dino40.