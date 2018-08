Warme editie Rhevak

RHEDEN - Rhevak, de huttenbouwweek in Rheden, mocht vorige week zo'n tweehonderd kinderen verwelkomen. Ruim dertig vrijwilligers leidden alles in goede banen. Het was een jubileumeditie: Rhevak bestaat al vijftig jaar. In verband met het warme weer werden er extra maatregelen genomen om oververhitting bij de kinderen tegen te gaan: petjes, schaduwplekken, bouillon, water, zonnebrand en last but not least: het tijdelijk neergezette zwembad was twee keer zo groot. De kinderen mochten erin wanneer ze maar wilden en maakten daar dan ook volop gebruik van.

Foto: Linda Stelma