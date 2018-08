Klarenbeekse kermis heeft veel te bieden

KLARENBEEK – De Klarenbekers gaan op 17, 18 en 19 augustus kermis vieren. De Oranjevereniging Klarenbeek (OVK) biedt drie dagen feest op het terrein aan de Broekstraat. Er is weer van alles te doen: kinder- en volksspelen, een optocht met trekkers en andere voertuigen, een oecumenische kerkdienst, een optreden van de bekende zanger Nielson en veel muziek van topbands.

Vooraf, op donderdag 16 augustus, is er om 20.30 uur een dankjewel-avond voor alle vrijwilligers, buren en sponsoren van de OVK. Voor vrijdagmiddag heeft de OVK gehandicapten uit de regio met hun begeleiders uitgenodigd om van 14.00 tot 16.00 uur te komen genieten van een speciaal op hen afgestemde kermismiddag. De attracties draaien dan gratis voor deze groep.

De vogelschutters van Klarenbeek hebben vrijdagavond de eer het eerste programmapunt te zijn. Om 18.45 uur start de inschrijving en om 19.00 uur opent de muziekvereniging Klarenbeek met muzikale noten de kermis 2018. De schutterskoning van 2017 lost dan het eerste schot. De jeugd doet aan buksschieten. Hoewel wellicht om 20.30 uur de schutterskoning(in) nog niet bekend is, start de formatie Steam dan wel met een optreden in de tent voor het schuttersfeest.

Zaterdagmorgen is er een kinderprogramma voor de schooljeugd. Het Kindercomité van de OVK brengt een leuk kinderfeest. Om 10.30 uur is er voor de kleintjes een voorstellig van kindertheater Ranja en voor de oudere kinderen een zeskamp. Zaterdagmiddag beginnen de feesten om 12.30 uur met een Kermistoertocht. Opstellen op het feestterrein kan vanaf 10.30 uur. Na het defilé van historische trekkers, bromfietsen en oude auto’s maakt de stoet een tocht van ongeveer twee uur door de omgeving. Om 13.30 uur zijn er Friese Volksspelen. Teams worstelen in en met veel water.

Om 20.30 uur is er een optreden van de Buurman & Buurmanshow: een fraaie muzikale en visuele show. Om 22.45 uur komt de bekende zanger Nielson optreden in de feesttent.

Zondagmorgen is er om 10.00 uur een Ker(k)misviering in de grote feesttent, verzorgd door afgevaardigden van de RK Geloofsgemeenschap Klarenbeek en de Protestantse Gemeente Klarenbeek. Aansluitend is in dezelfde tent een gezellig koffieconcert met Se7en. Dit is een groep van vier zangeressen en drie muzikale begeleiders van MAV Mondolia.

Zondagmiddag om 14.00 uur zijn er volksspelen en komt de Houthakkers Roadshow. Tussendoor zorgt RC Wings voor een demonstratie met op afstand bestuurbare vliegtuigen. Vanaf 15.30 uur spelen Buurman & Buurman op het terras. De Klarenbekers hoeven niet naar huis voor een maaltijd. Die wordt hen om 17.00 uur geboden in de feesttent., Er staan dan stampotten en nasi van Slagerij Walravens op het menu.

De Klarenbeekse kermis wordt afgesloten met een feestavond met om 20.00 uur een optreden van The Euros en om 22.00 uur de band Crazy Hour.