Spetterende Oranjefeesten

EMPE - De jaarlijkse Oranjefeesten in Empe waren ook dit keer weer een groot succes. Oranje Vereniging Empe (OVE) had weer haar best gedaan een mooi programma samen te stellen, waar jong en oud volop van heeft genoten.

Op vrijdagmiddag stonden honderdtwintig kinderen te popelen aan de start van de survivalbaan. Ze klommen over grote obstakels, netten en touwbruggen of uiteindelijk via het zwembad de finish te bereiken. Snelste in de verschillende categorieën waren Stan van Beek, Stijn Eggink, Wenke Hunnekink, Ian de Jager en Guusje Schweertman. Die avond was het feest, waarbij zo'n 630 bezoekers naar de feesttent kwamen voor een dansje op de muziek van de band Proost en DJ Martin.

Op zaterdagmorgen stonden de eerste schutters om 9.30 klaar in de feesttent om zich in te schrijven voor het vogelschieten. Na een spannende strijd onder 164 schutters werd Jan Bolink uiteindelijk de schutterskoning van 2018 en zijn vrouw Gerda werd daarmee Schutterskoningin. Bij de jeugd werd Teun Albers schutterskoning, hij koos Evi Albers tot koningin.

Aansluitend was het tijd voor een watervolleybalcompetitie. In een zwembadbak met een flinke laag water streden zestien enthousiaste teams, met leden van alle leeftijden, om de titel. Uiteindelijk werd het team van de Puinbrekers eerste. De deelnemers waren enthousiast en het evenement werd druk bezocht. Vele toeschouwers belanden uiteindelijk ook in het water, inclusief de scheidsrechter en presentator.

Spontaan werd er die middag een buikschuiftafel gemaakt van de aanwezige bierbanken, waar menigeen overheen gleed met behulp van zeep en bier.

’s Avonds werd de feestavond met band Royal Beat en DJ Remco ook goed bezocht door zo’n 1100 bezoekers. Er was een spetterende show met confetti en slingers. Het publiek maakte er wederom een mooi feest van.

De OVE maakt vast bekend dat de Oranjefeesten volgend jaar plaatsvinden op 20, 26 en 27 april en op 9 en 10 augustus.