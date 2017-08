Rheden op de Kaart zoekt geschiedschrijvers

RHEDEN / ROZENDAAL - November vorig jaar is na een lange voorbereiding de erfgoed-website www.rhedenopdekaart officieel gestart. Inmiddels is er heel veel informatie over de verschillende dorpen op deze site te vinden. Maar het kan nog verder worden uitgebreid, zodat nog meer bezoekers van deze site kunnen genieten en blijven geniet, want er komen vrijwel dagelijks foto's, films en verhalen bij.

Natuurlijk moet al die kennis en informatie op schrift worden gezet. Daarom is de Stichting Rheden op de Kaart naarstig op zoek naar mensen die bereid zijn om korte beschrijvingen te maken bij de vele afbeeldingen, oude foto’s, etc. van de geschiedenis in de dorpen en hun omgeving.

De website wordt ondersteund door de gemeenten Rheden en Rozendaal, evenals de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en het Comité Open Monumentendag. Het is de bedoeling dat iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en erfgoed er wel iets boeiends op kan vinden. Of dit nu een verhaal is over de duivelssteen of een onderzoek naar een bepaald huis en de families die er hebben gewoond. Straks zouden al deze zaken op de site te vinden moeten zijn. Enfin, onderwerpen genoeg om over te schrijven. Nu alleen nog de mensen vinden die mee willen schrijven. Het duiken in de historie van je eigen dorp is sowieso interessant en op die manier word je vanzelf enthousiast.

'We gaan er vanuit dat iedereen die het leuk vindt om te schrijven en begaan is met de geschiedenis, in aanmerking kan komen', aldus de mensen achter de site. De schrijfredactie en ook de technische redactie van Rheden op de Kaart zorgen ervoor dat de schrijvers ondersteund worden en dat hun bijdragen, conform de kwaliteiten van de website, geplaatst worden. Voor sommige dorpen in de gemeente Rheden zijn er al dorpsredacties zeer actief bezig met het op de website zetten van informatie.

Aarzel niet om je aan te melden voor de hobby van geschiedschrijver voor de Stichting Rheden op de Kaart. Eeuwige roem zal je niet ten deel vallen, maar de voldoening een bijdrage te leveren aan het vastleggen van de geschiedenis is groot, zoals dat ook bij de huidige medewerkers al het geval is.

Aanmelden kan bij de voorzitter Adriane Colebrander (adriane.colenbrander@planet.nl), die zorgt voor verder contact met de redacties.