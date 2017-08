Echtpaar Boesaard 70 Jaar getrouwd

BRUMMEN - Locoburgemeester Eef van Ooijen bezocht zondag in Brummen het echtpaar Boesaard-Horselenberg, dat die dag precies 70 jaar getrouwd was. Namens het gemeentebestuur van Brummen bracht hij de felicitaties over aan het paar.

Eddy (93) en Netty (92) Boesaard wonen nog steeds aan De Pothof in Brummen. "We waren 37 jaar geleden de eerste bewoners van die wijk", vertelt de heer Boesaard. "Vijf jaar genoten we van het uitzicht op de weiden, daarna werd de wijk verder volgebouwd. Maar dat wisten we vooraf, toen we er vanuit Eerbeek gingen wonen." Ze wonen nog steeds met veel plezier en zelfstandig. Zijn beiden ook naar omstandigheden nog goed gezond, "al spring ik niet meer over drie sloten, hoor", aldus de bruidegom. Het paar heeft drie dochters, acht kleinkinderen en inmiddels alweer twaalf achterkleinkinderen. - foto: Han Uenk