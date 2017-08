Openluchtfilm

DOESBURG - Afgelopen zaterdag werd door filmhuis Het Badhuis in samenwerking met hotel Doesburg weer een buitenfilm gepresenteerd. Gelukkig kon het deze avond wel doorgaan.

De film zou een paar weken geleden al vertoond worden, maar door het slechte weer toen was het filmdoek stuk gewaaid. Deze zaterdag leek het weer mis te gaan, want de dag begon met flink veel regen. Maar toen het in de middag stopte met regenen, bleek het een paar uur later zeer aangenaam om op de trappen bij het hotel onder het genot van een drankje naar deze prachtige film te kijken.

De vertoonde rolprent, Monsieur Chocolat, verteld het waargebeurde verhaal van de legendarische Franse clown Chocolat. Hij is de eerste zwarte circusartiest die uitgroeit tot een beroemdheid in de tijd van de belle époque in Parijs. Samen met zijn partner, de clown Footit, beleeft hij weergaloze successen. Maar kan hij omgaan met de valkuilen van de roem, de vele vrouwen en het snelle geld? Het leverde een fraaie en toegankelijke film op, die perfect paste bij de sfeer op de trappen bij Hotel Doesburg. - foto: Hanny ten Dolle