Ingespannen bouwen

BEEKBERGEN - Met de tong uit de mond van inspanning, timmert deze jongeman aan zijn eigen hut op het terrein van de Kindervakantiespelen in Beekbergen. Een week lang was het gehamer niet van de lucht naast De Boerderij.

Vrijwilligers van De Boerderij verzorgen de begeleiding van de Kindervakantieweek in Beekbergen. "Het is een vaste ploeg mensen, die vaak al vele jaren meedoen", vertelt Else Brink. Die donderdagochtend waren zo'n honderd kinderen aanwezig op het terrein. De stapel pallets waarmee de jeugd hun hutten konden bouwen, slonk snel. "We hebben niet iedere dag de zelfde hoeveelheid kinderen", legt Brink uit. "Maar voor het bouwen van de hutten is de belangstelling altijd groot." En ze deden goed hun best, want in de nacht van vrijdag op zaterdag mochten ze in hun hut blijven slapen. Hoewel, slapen… "Van een nachtrust komt meestal niet veel terecht", aldus Else. Daarna worden op zaterdagochtend de hutten afgebroken en eindigt de vakantieweek met een groot vreugdevuur. - foto: Wencel Maresch