Echtpaar Smeitink 60 jaar getrouwd

DIEREN - Het echtpaar Smeitink - de Laak uit Dieren was op maandag 7 augustus precies 60 jaar getrouwd. Daarom kregen ze een paar dagen later, op vrijdagmiddag, bezoek van burgemeester Petra van Wingerden, die hen bloemen, een geschenk én de hartelijke felicitaties namens het Rhedense gemeentebestuur aanbood. Petrus Smeitink werd in 1933 geboren in het dorp Rheden en Lambertha de Laak in 1932 in Angerlo. Het stel ontmoette elkaar in 1951 in Doesburg en ging na hun trouwen in 1957 in Angerlo wonen. Later verhuisden ze naar Dieren. Het paar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Ze beleven nog steeds veel plezier aan spelletjes als puzzelen en klaverjassen. - foto: Wencel Maresch